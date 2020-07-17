VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,2 artışla 135.500 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,2 artışla 135.500 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.575 en düşük 135.175 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 225 puan üzerinde, 135.500 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 135.275 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 135.875 puan oldu.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 134.400 puanın destek, 136.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA