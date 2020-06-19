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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 131.000 seviyesinde dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
19.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:55

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 131.000 seviyesinde dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.250 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 975 puan üzerinde, 131.000 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 130.025 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 130,675 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 132.000 seviyelerinin direnç, 129.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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