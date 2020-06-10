VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,3 artışla 127.300 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,3 artışla 127.300 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.500 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 350 puan üzerinde, 127.300 seviyesinden işlem görüyor.

Dün Avrupa borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 126.950 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 puanın direnç,127.000 ve 126.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA