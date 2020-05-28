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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 122.000 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
28.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:33

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 122.000 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.200 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.075 puan üzerinde, 122.000 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 120.925 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 121.725 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs salgını ve ekonomiye etkileri bakımından "en kötünün geride kaldığı" iyimserliğinin devam ettiğini bildirdi.

Bugün ABD'nin 1. çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 puanın direnç, 119.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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