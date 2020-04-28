VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 artışla 118.500 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 artışla 118.500 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.750 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 500 puan üzerinde, 118.500 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı 118.000 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 118.625 puana çıkmıştı.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu ifade ederek, bugünden itibaren hareketlenecek veri takvimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 118.200 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 122.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası düşüşlerde ise 117.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA