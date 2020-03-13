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Borsa İstanbul, Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,5 artışla 114.400 seviyesinden işlem görüyor.

13.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:44
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,5 artışla 114.400 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.650 puan üzerinde 114.400 seviyesinde dengelendi.

Dün, küresel piyasalardaki panik havasının etkisiyle sert düşen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 6,95 azalışla 112.750 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde artarak devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin küresel pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Türkiye'de ilk salgın vakasının görülmesine karşın güçlü tedbirler alındığını belirten analistler, borsada dünya pay piyasalarındaki panik havasının etkili olması nedeniyle Borsa İstanbul yönetiminin bugün bazı tedbirleri uygulamaya aldığını kaydetti.

Borsa İstanbul yönetimi tarafından yapılan duyuruya göre, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürülürken, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gidildi.

Pay Piyasasında ve VİOP'ta, pay ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinde gün içi fiyat marjı yüzde 10'a düşürüldü.

Analistler, yeni düzenlemelerle dünya borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul'da etkili olan aşırı oynaklığın azaltılabileceğini ve panik ortamında bireysel yatırımcıların zararlarının sınırlanacağını dile getirdi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyonun öne çıktığını vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 112.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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Manşet

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