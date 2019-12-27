VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

27.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:36

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 137.800 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 137.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde, 137.800 seviyesinde dengelendi.



Dün 138.500 üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 137.525 puandan tamamladı.



Analistler, dün ABD'de borsaların rekorlar kırmasının ardından bugün Avrupa piyasalarının da Noel tatilinin sona ermesiyle işleme açılacağını bildirdi.

Artan küresel risk iştahının yurt içindeki pozitif seyri desteklediğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 138.500 seviyesinin direnç, 136.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA