VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

12.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:40

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 132.400 seviyesinden işlem görüyor.



Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 550 puan üzerinde, 132.400 seviyesinde dengelendi.



Dün satıcılı bir seyir izleyerek düşüşünü üst üste 3'üncü işlem gününe taşıyan endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 131.850 puandan tamamladı.



Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantılarına çevrildiğini söyledi.

TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi, ECB'nin ise herhangi bir değişiklik yapmamasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç, 131.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,50'ye çekmesini bekliyor. Ankete katılan bütün ekonomistler, politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı. 24 Ekim'deki PPK toplantısında politika faizi, 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.

Kaynak: AA