VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

15.10.2019 09:42

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,2 yükselişle 119.400 seviyesinden alıcı buluyor.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.375 puan üzerinde, 119.400 seviyesinde dengelendi.



Dün özellikle spot piyasada banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle sert düşen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,53 azalışla 118.025 puandan tamamladı.



Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından piyasalarda etkili olan satışların bugün yerini tepki alımlarına bıraktığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre çelik sektörüne ilişkin tarifeler mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50'ye çıkarılacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakereler de durdurulacak.

Açıklanan yaptırımların piyasaları olumsuz etkilemesinin beklenmediğini belirten analistler, dün Trump'ın sosyal medyada paylaştığı mesajların ardından oluşan belirsizlikle piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların sert olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıların takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 117.500 seviyesinin destek, 123.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA