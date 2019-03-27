Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 125.500 puandan başladı.



Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 125.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 125.500 seviyesinde dengelendi.



Dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren ve düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 125.150 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 124.600 puanın destek, 127.700 ve 128.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA