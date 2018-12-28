Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 114.500 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 114.500 seviyesinde dengelendi.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,31 azalışla 114.100 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 ve 113.200 seviyelerinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Suriye'ye ilişkin haber akışının da gündemi meşgul edeceğini aktaran analistler, aralık vadeli endeks kontratında vade sonuna bugünle birlikte 2 işlem günü kaldığını, bu nedenle sert dalgalanmalar görülebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA