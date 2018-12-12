Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 116.500 puandan başladı.



Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.625 puanı görmesinin ardından 116.400-116.600 dar bandında dengelendi.



Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,39 azalışla 116.250 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.000 puanın destek, 118.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.