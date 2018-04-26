Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 artışla 131.950 puandan başladı.



Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde 132.050 seviyesinde dengelendi.



Dün küresel piyasalar, doların güçlenmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine yerleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, endeks kontratı günü yüzde 2,3 azalışla 131.725 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini belirterek, doların diğer ülke para birimleri karşısındaki performansı ve tahvil faizlerindeki seyrin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 131.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildiren analistler, 134.500 ve 135.800 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.