Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 139.900 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 140.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 139.900 seviyesinde dengelendi.



Dün, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve Avrupa borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,45 azalışla 139.750 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 138.000 seviyesinin destek, 141.600 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.