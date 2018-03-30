Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 141.100 puandan başladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 141.100 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 141.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 675 puan üzerinde 141.100 seviyesinde dengelendi.
Dün, yurt içinde açıklanan 2017 büyüme verisinin yüzde 7,4 ile beklentileri aşması sonrasında yükselişe geçen endeks kontratı, günü yüzde 1,23 artışla 140.425 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt dışında piyasaların neredeyse tamamının başlayan Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacağını belirterek, yurt içinde ise şubat ayı dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Teknik açıdan endeks kontratında 138.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, 141.600 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.