Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.



Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 134.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde 134.800 seviyesinde dengelendi.



Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 azalışla 134.525 puandan tamamladı.



Analistler, bugün Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.200 seviyesinin destek, 137.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.