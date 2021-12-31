VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yılın son gününe yatay seyirle başlamasının ardından 2.042 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.047,50 ve en düşük 2.037,25 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışına paralel 2.042,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 2.042,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan vakaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini bildirdi.

Bugün endeks kontratı ve pay vadeli işlem kontratlarında vade sonu olması sebebiyle oynaklığın yüksek olabileceğini kaydeden analistler, BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontratta açık pozisyon sayısının yaklaşık 62 bin olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.000 puanın destek, 2.075 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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