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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.736 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.736 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.738,50 en düşük 1.735,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.736,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 1.735,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün ayrıca Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.755 puanın direnç, 1.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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