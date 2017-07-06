Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 126.100 puandan başladı.





Endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen altında 126.100 seviyelerinde dengelendi. Dün 126.825 puanı gören endeks kontratı, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek yüzde 0,38 azalışla 126.125 puandan kapanmıştı.



Analistler, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat dışı endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin destek, 126.700 ve 127.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.