VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.205 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.219,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.205,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 2.204,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.216,25 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.250 seviyesinin direnç, 2.150 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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