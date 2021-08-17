VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.579 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.579 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.581,00, en düşük 1.577,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.579,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.578,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.583,75 seviyesine çıktı.

Analistler, Asya'da artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesinin gittikçe güçlendiğini belirterek, bölge genelinde yoğunlaşan önlemlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceğini bildirdi.

Artan risk algısı ile Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının pay piyasalarının yönünü etkileyebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratının 1.565 puanının destek, 1.600 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan