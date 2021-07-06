VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.534 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.534 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.537,75, en düşük 1.533,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışına paralel 1534,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 1.534,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.535,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde yön arayışında olduğunu bildirdi.

Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat dışı PMI verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 puanın önemli direnç, 1.520 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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