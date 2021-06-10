VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.568 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.568 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.566,00 ve en yüksek 1.569,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 1.568,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.568,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.564,75 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı öncesi sınırlı da olsa iyimserliğin fiyatlandığını bildirdi.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması halinde pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini aktaran analistler, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci para politikalarından geri adım atma olasılığını artırarak piyasalar üzerinde baskıya neden olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve haftalık para e banka istatistiklerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 puanın destek, 1.580 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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