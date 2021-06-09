VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.565 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.565 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.563,50 ve en yüksek 1.566,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışına paralel 1.565,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.565,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, enflasyon endişelerine karşın ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 puanın destek, 1.580 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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