VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.562 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.562 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.561,00 ve en yüksek 1.564,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışına paralel 1.562,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.562,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 puanın destek, 1.580 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan