VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.497 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.497 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.494,50, en yüksek 1.498,75 puanı görmesinin ardından 1.497,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.497,00 puandan tamamlandı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Asya pay piyasalarının 3 günlük tatilin ardından alıcılı seyrettiğini, yurt içi piyasaların ise, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi yön arayışında olduğunu aktardı.

Yurt dışında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.460 ve 1.430 seviyelerinin destek, 1.520 ve 1.550'nin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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