VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.457 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.457 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.454,50, en yüksek 1.460,50 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 1.457,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.457,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, küresel piyasalarda ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.440 puanın destek, 1.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar