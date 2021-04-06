VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.486 puanda dengelendi.

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??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.486 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.484,75, en yüksek 1.488,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 1.486 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.485,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.487,75 puana çıktı.

Analistler, bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde; yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.440 puanın destek, 1.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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