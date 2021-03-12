VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

12.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.638 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.638 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.642,75, en düşük 1.637,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında, 1.638 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 düşüşle 1.639,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarını hızlandıracağını açıklaması ve ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin onaylanmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlense de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün kalıcı olmamasının dikkati çektiğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün gerilediği yüzde 1,48'den tekrar yükselişe geçerek yüzde 1,57'ye çıktığını kaydeden analistler, tahvil piyasasındaki oynaklığın gelişmekte olan ülke para birimleri ve pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.665 ve 1.690 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.635 ve 1.605'in destek olarak izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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