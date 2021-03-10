VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

10.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.646 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.646 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.651,25, en düşük 1.645 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında, 1.646 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 1.646,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükseliş eğilimini sürdürerek 1.651,50 puana çıktı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 1,60 seviyesinden yüzde 1,52'ye kadar gerilemesinin küresel ölçekte pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile 10 yıllık tahvil ihalesinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yurt içinde ise iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.635 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.665 ve 1.690 dirençlerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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