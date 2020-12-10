VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.501,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.497,25, en yüksek 1.502,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 1.501,00 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.501,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.499,75 seviyesine indi.

Analistler, küresel piyasaların, ABD'deki teşvik paketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve Brexit konusundaki gelişmelerle yön arayışında olduğunu ifade etti.

Bugün, yurt içinde işsizlik, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan