VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 134.600 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 134.600 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.975, en düşük 134.425 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 134.600 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve normal seansı 134.575 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek 134.325 puana gerilemişti.

Analistler, küresel bazda beklentilerden iyi gelmeye devam eden makroekonomik verilerin risk iştahını canlı tuttuğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının da bu durumu desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, Avrupa'da ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de ise resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.000 ve 138.000 seviyelerinin direnç, 132.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.

Kaynak: AA