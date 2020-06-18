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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 126.900 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
18.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:38

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 126.900 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.350, en yüksek 127.000 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 100 puan üzerinde, 126.900 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 126.800 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, özellikle Çin ve ABD'de görülen vakaların ardından yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin arttığını belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün İngiltere Merkez Bankasının para politikası kurulu kararlarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 126.000 puanın destek, 129.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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