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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
06.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:38

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 artışla 115.000 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 artışla 115.000 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.125 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 100 puan üzerinde, 115.000 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 114.900 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 114.775 puana kadar inmişti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesi bugünkü ADP özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların da takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 113.700 puanın kısa ve orta vadede önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 117.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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