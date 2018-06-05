Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 122.400 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesi olan 122.400 puanda dengelendi.

Dün 121.500-124.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 122.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 seviyesinin destek, 126.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.