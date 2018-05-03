Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 129.200 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde, 129.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, 126.725 puana kadar gerilemesinin ardından gelen alımlarla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden endeks kontratı, günü yüzde 0,16 azalışla 129.100 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da enflasyon ile ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.700 seviyesinin destek, 132.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.