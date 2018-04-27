Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,02 artışla 130.875 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan üzerinde 130.900 seviyesinde dengelendi.



Dün 129.900 - 132.325 bandında hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,7 azalışla 130.850 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD ve İngiltere'de açıklanacak ilk çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.500 seviyesinin destek, 132.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.