Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 140.400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 140.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.

Dün, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,63 artışla 140.375 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştireceği "Suriye" konulu zirvenin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 138.000 seviyesinin destek olarak güçlendiğini ifade eden analistler, 141.600 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.