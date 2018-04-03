Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 139.400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 139.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan altında, 139.400 seviyesinde dengelendi.

Dün, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve ABD borsalarındaki sert düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,84 azalışla 139.500 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde mart ayı enflasyonu, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 138.000 seviyesinin destek, 141.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.