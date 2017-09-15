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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

BIST 30 endeksine dayalı kontrat 134.400 seviyesinde dengelendi.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

BIST 30 endeksine dayalı kontrat 134.400 seviyesinde dengelendi.

Kaynak: Dunya.com