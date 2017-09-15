Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 134.400 seviyesinden başladı.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 134.400 seviyesinde dengelendi.



Dün, 133.500-135.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı günü yüzde 0,15 artışla 134.350 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve cari açık verilerinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.000 ve 132.800 seviyelerinin destek, 135.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.