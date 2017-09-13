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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat güne yatay başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat güne yatay başladı.

Kaynak: Dunya.com