Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 135.300 seviyelerinden başladı.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 135.300 seviyesinde dengelendi.



Dün, döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisi ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı günü yüzde 0,33 azalışla 135.350 puandan tamamladı.





Analistler, bugün Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.500 seviyesinin destek, 137.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.