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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 125.600 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 125.600 puandan başladı.

Kaynak: Dunya.com