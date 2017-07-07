Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 125.600 puandan başladı.





Endeks kontratı, açılışta en düşük 125.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 175 puan altında 125.600 seviyelerinde dengelendi. Dün en yüksek 126.575 puanı gören endeks kontratı, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek yüzde 0,28 azalışla 125.775 puandan kapanmıştı.





Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi ile Almanya'da başlayacak G20 Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin destek, 126.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.