VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.224 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.220,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 2.224,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 2.232,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.238,00 puana çıktı.

Analistler, ABD'de piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolarla küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını kaydederek, bugün gözlerin yurt içinde enflasyon verilerine, yurt dışında ise Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildiğini aktardı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmaya başladığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Garanti BBVA'nın 2021 yılındaki net karı, 13,1 milyar TL ile beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugünün veri takviminde dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.215 ve 2.200 seviyesinin destek, 2.250 ve 2.270 puanın direnç, konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yüzde 10,09 artacağını öngörürken, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.