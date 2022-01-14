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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.384 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.384 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.380,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.384,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2.385,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yükselerek 2.390,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası sonrası karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.330 puanın destek, 2.410 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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