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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.285 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.285 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.265,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 altında 2.285,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 4,9 üzerinde 2.312,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise gerileyerek 2.289,25 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarındaki, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.200 seviyesinin destek, 2.370 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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