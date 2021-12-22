VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.030,00 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.995,50 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 3,7 altında 2.030,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.450,00 puanı görmesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 8,7 altında 2.109 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 2.045,75 puana indi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da, 14 günlük yükselişin ardından geçen haftanın son işlem gününde başlayan satış eğiliminin devam ettiğine dikkati çeken analistler, hem kar satışları hem de kontratlarda vade sonuna yaklaşılması sebebiyle oynaklığın yüksek olduğunu belirtti.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki iki gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, ABD ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.000 ve 1.920 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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