VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.208 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.201,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 2.208,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2.214,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.209,75 puana indi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azalttığını kaydederek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

Bugün yurt içi veri takviminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranının öne çıktığını ifade eden analistler, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.250 seviyesinin direnç, 2.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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